"Доктора Пи" освободили из-под стражи

Львовский апелляционный суд своим решением освободил из-под стражи Андрея Слюсарчука, известного как «Доктор Пи».

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослав Демкив, сегодня состоялось заседание Львовского апелляционного суда, который принял решение об изменении меры пресечения Слюсарчуку с содержания под стражей на личное обязательство.

«Решение суда уже поступило в Государственную пенитенциарную службу во Львовской области, есть все юридические основания, что Андрей Слюсарчук сегодня будет освобожден из-под стражи во исполнение решения суда. В настоящее время проводятся все необходимые для этого меры», - отметил Демкив.

Как сообщал УНИАН, Слюсарчук отбывал наказание в Полицкой исправительной колонии в Ривненской области. В середине июня его этапировали в прежнее место заключения во Львовское учреждение исполнения наказаний №18 (львовское СИЗО).

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Однако 28 января 2016 г. Владимирецкий районный суд Ривненской области сократил срок заключения Слюсарчуку согласно «закону Савченко». Следовательно, ему оставалось провести за решеткой еще 1,5 года с правом на условно-досрочное освобождение. Слюсарчук должен был выйти на свободу 20 июня 2016 года.

24 марта 2016 г. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, рассмотрев кассационные жалобы Слюсарчука и его защитников, постановил отменить решение Апелляционного суда Львовской области и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Справка УНИАН. 14 февраля 2014 года приговором Сыховского райсуда Львова Андрей Слюсарчук, известный как «Доктор Пи», был приговорен за мошенничество к 8 годам лишения свободы.

Читайте также"Доктор "Пи" доставлен во львовское СИЗОЗа несколько лет до этого в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 млн цифр в числе «Пи» после запятой. Он также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Однако выяснилось, что Слюсарчук – самозванец. Он обвинен в использовании поддельных документов, осуществлении незаконной лечебной деятельности, связанной с причинением потерпевшим тяжких телесных повреждений и убийством по неосторожности двух больных, а также завладении путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом.