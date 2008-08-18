ОКР объяснил успехи китайских олимпийцев фармакологией

Официальный представитель Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадий Швец заявил, что успехи китайских спортсменов на Играх-2008 объясняются использованием достижений фармакологии и народной медицины. Швец также отметил большой материальный и человеческий ресурс Китая, сообщает РИА Новости.

По словам Швеца, занимающего должность руководителя пресс-службы ОКР, нельзя исключать, что китайцы используют фармакологические средства, которые не входят в список веществ, запрещенных Всемирный антидопинговым агентством (WADA).

Чиновник ОКР подчеркнул, что китайцы могут пользоваться как достижениями современной фармакологии, так и народной медициной. "Хотя этого может и не быть", - добавил Швец.

Руководитель пресс-службы ОКР отметил также большой человеческий ресурс Китая. "У них есть выбор - население полтора миллиарда", - сказал Швец. По словам чиновника, в Китае проводится отбор талантливых детей, которые проходят такую олимпийскую подготовку, какой нет в других странах.

Швец считает, что на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне китайские спортсмены смогут выступить еще лучше, чем на Играх в Пекине.