Причиной отравления в Измаиле стало попадание отходов из уборных в водопровод – Минздрав

Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Виктор Шафранский на совещании с премьер-министром Владимиром Гройсманом и врио председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святославом Протасом.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

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В свою очередь Протас добавил, что сейчас ситуация в городе локализована. Однако премьер-министр подчеркнул необходимость мониторинга санитарно-эпидемиологической ситуации в Измаиле.

Кроме того, по его словам, необходимо воспрепятствовать повторению подобных случаев в других городах. Территориальные подразделения совместно с местными властями должны проверить места водозаборов, есть ли риски подтопления, и принять меры, чтобы предупредить подобные случаи, что особенно важно в жаркий период, отметил Гройсман. "Нам надо подойти к этому вопросу совместно с областными администрациями, областными советами, если нужно, я дам поручение, мэрам городов - они все знают свою проблематику - посмотреть, где есть такие проблемы", - добавил премьер.

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Гройсман также отметил, что необходимо уделить внимание вопросу качества воды и канализации частного сектора. По его словам, в Украине есть еще много городов, где десятки процентов населения пользуются выгребными ямами и не имеют возможности подключиться к централизованной канализации. "Нам тоже надо объединить здесь усилия, чтобы был план действий по каждому городу, как решают этот вопрос. Там, где нужно помочь, чтобы мы помогли, мы готовы помогать, но это очень важно. Качество питьевой воды и канализации - это то, что должно быть в XXI веке в каждом дворе", - отметил он.

Напомним, что, согласно последним данным, число пострадавших в результате отравления в Измаильском районе Одесской области составило 432 человека.