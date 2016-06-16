Гриппом и ОРВИ в Украине переболело почти 15 % населения

В текущем эпидсезоне (28 сентября – 22 мая 2015-2016 гг.) гриппом и ОРВИ переболело 14,9 % населения страны. Об этом УНИАН сообщили в Украинском центре по контролю и мониторингу заболеваний.

За эпидсезон в Украине было зарегистрировано 5,8 млн случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 1294,6 на 100 тыс. населения, что на 12,1 % больше аналогичного периода прошлого эпидсезона.

Самая высокая заболеваемость отмечалась в Киеве и Киевской области, где переболело 21,3 % и 23,8% населения соответственно, наименьшая – в Харьковской области, где переболело 5,1 % населения.

Эпидемия протекала с преобладанием вирусов гриппа типа A(H1N1)pdm09, участие других вирусов гриппа была незначительной.

В сезоне 2015-2016 годов было госпитализировано 259 тысяч человек с первичным диагнозом «грипп и ОРВИ», что составляет 4,5% от общего количества заболевших. Удельный вес детей до 17 лет среди госпитализированных составила 67,1%.

В текущем эпидсезоне выявлено 733 случая тяжелой острой респираторной инфекции, из них 391 с летальным исходом, в том числе 5 детей в возрасте до 17 лет. Среди умерших взрослых больше всего случаев приходится на возрастную группу 30-64 лет – 83,9%, по гендерному составу: мужчины составляют 55,2%, женщины – 44,8%, из них 2 беременные.

Читайте такжеВ Украине зарегистрировано 370 смертей от гриппа - МИНЗДРАВ

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Одесской области – 42 случая, городе Киеве – 38, в Донецкой – 40, в Черкасской – 26 и Львовской областях – 25.

Среди умерших от осложнений гриппа 62,9% лиц из групп риска, в 52,4% – это люди с сердечно-сосудистой патологией, в 10,0% – ожирение, в 5,9% – диабет.

Из 924 медицинских работников, которые переболели респираторными инфекциями, зафиксировано 3 летальных случая – в Донецкой (1) и Черниговской областях (2).

Проведенный анализ летальных случаев показал, что все умершие не имели прививок против гриппа.

Эпидемический сезон 2016-2017 годов, по ожиданиям ВОЗ, будет включать те же штаммы, что и предыдущий: А/Калифорния/7/2009(H1N1)pdm 09-подобный вирус; A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) подобный вирус; вирус B/Brisbane/60/2008. Лучшее время для проведения вакцинации – накануне гриппозного сезона (в сентябре).