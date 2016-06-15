"Доктор "Пи" доставлен во львовское СИЗО

Во Львовское учреждение исполнения наказаний №19 (Львовский следственный изолятор) 14 июня из Полицкой исправительной колонии (Ривненская область) был доставлен Андрей Слюсарчук, известный как "Доктор "Пи".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы во Львовской области Мирослав Демкив.

Он также отметил, что во время перевозки заключенного Слюсарчука в следственный изолятор никаких эксцессов или нарушений порядка с его стороны не зафиксировано.

Читайте также"Доктор Пи" сел за решетку на восемь лет за убийства своих пациентовКак сообщал УНИАН, 14 февраля 2014 года приговором Сиховского райсуда Львова Андрей Слюсарчук, известный как «Доктор Пи», был приговорен за мошенничество к 8 годам лишения свободы.

За несколько лет до того в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 млн цифр в числе «Пи» после запятой. Он также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Однако выяснилось, что Слюсарчук - самозванец. Он обвинен в использовании поддельных документов, осуществлении незаконной лечебной деятельности, связанной с причинением потерпевшим тяжких телесных повреждений, и убийстве по неосторожности двух больных, а также завладении путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом.

Отбывать наказание он был отправлен в Полицкую исправительную колонию в Ривненской области.

8 апреля 2015 года Апелляционный суд Львовской области отклонил ходатайство адвокатов Слюсарчука о смягчении приговора.

Однако, 28 января 2016 года Владимирецкий районный суд Ривненской области сократил срок заключения Слюсарчуку по "закону Савченко". Поэтому ему оставалось отбыть за решеткой еще 1,5 года с правом на условно-досрочное освобождение. Слюсарчук должен был выйти на свободу 20 июня 2016 года.

24 марта 2016 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, рассмотрев кассационные жалобы Слюсарчука и его защитников, постановил отменить решение Апелляционного суда Львовской области и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.