Киевские бизнесмены наживались на ортопедической продукции для раненых в АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что коммерсанты ввозили в Украину комплектующие к ортопедическим изделиям по поддельным документам с завышенной стоимостью. Импортированный товар реализовывался другим подконтрольным структурам, которые с более чем 50-процентной "надбавкой" продавали оборудование государственным учреждениям. По этой схеме в течение 2015 года бизнесмены разворовали 4,4 млн грн из бюджета.

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Во время обысков в столичных офисах коммерсантов сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию, на основании которой осуществлялось растаможивание продукции и вывод денег за границу. По заключениям экспертов, импортируемые комплектующие для бойцов АТО сомнительного качества и неустановленного происхождения.

Открыто уголовное производство по ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.