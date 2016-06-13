Бланки больничных доставлены в регионы страны - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, по бюджетной программе КПКВК 2301350 "Организация и регулирование деятельности учреждений и отдельные мероприятия в системе здравоохранения" в части "Обеспечения бланками листка нетрудоспособности учреждения здравоохранения" было закуплено 7 692 300 бланков листка нетрудоспособности на общую сумму 2 999 997,00 грн.

Распределение бланков листов нетрудоспособности утвержден приказом от 24.05.2016 № 471