Бланки больничных доставлены в регионы страны - Минздрав

15:52, 13 июня 2016
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Завершено доставку в регионы бланков листов временной нетрудоспособности, закупленных в централизованном порядке за средства Государственного бюджета Украины на 2016 год.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, по бюджетной программе КПКВК 2301350 "Организация и регулирование деятельности учреждений и отдельные мероприятия в системе здравоохранения" в части "Обеспечения бланками листка нетрудоспособности учреждения здравоохранения" было закуплено 7 692 300 бланков листка нетрудоспособности на общую сумму 2 999 997,00 грн.

Распределение бланков листов нетрудоспособности утвержден приказом от 24.05.2016 № 471

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