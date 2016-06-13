Как доставляется помощь в "серую зону" Донбасса

География доставки помощи «мобильными» волонтерами – 425 населенных пунктов. Более половины, из которых – это «серая зона».

«Всего наши волонтеры преодолели более 70 тысяч километров проселочных дорог. Мы стараемся не просто доставить помощь, а сделать это максимально удобно и безопасно для людей. Мобильные бригады – самый эффективный способ. Особые выезды – это доставка помощи в «горячие точки», где не прекращаются обстрелы и люди остаются в очень тяжелых и опасных условиях. В Пески, Майорск, Гранитное, Опытное, Авдеевку, Артемово и еще два десятка таких сел, мы осуществили по нескольку выездов, понимая, что люди ждут и нуждаются в помощи. Для многих семей, не имеющих возможности выехать, это единственный источник пропитания», - рассказал Александр Вишняков, директор Гуманитарного штаба.

Сегодня, 13 июня, работают две мобильных бригады. Утром началась выдача в поселке Кирово, близ города Торецк. Также в режиме полустационарного пункта помощь выдается в Амвросиевке.

Всего в Штабе 3 мобильных бригады по 5 человек. Каждая бригада в месяц делает более 6 выездов. За день волонтеры успевают выдать от 100 до 1000 продуктовых наборов.

«Рабочий день бригады начинается задолго до рассвета. Сборы, погрузка и перепроверка гуманитарного груза, всех необходимых документов. Потом долгая дорога к людям через блокпосты с проверками и ожиданиями. Самый длинный рабочий день составлял 22 часа. Нередко пережидаем обстрелы прямо в полях. На выезд отправляются 5 волонтеров, включая водителя, часто помогают местные жители. За день у каждого из них колоссальный объем работы, нередко под аккомпанемент обстрелов неподалеку. На одну выдачу приходит по несколько сотен жителей каждый со своими потребностями и бедой. Мы стараемся не только вручить набор, но и выслушать, поддержать», - рассказала Юлия Малахова, координатор мобильных бригад Штаба.

Помощь от мобильных бригад Штаба Рината Ахметова могут получить мирные жители и переселенцы самых социально незащищенных категорий. Перечень категорий и графики выездов волонтеров до конца июня можно найти тут.