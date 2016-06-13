Кабмин передал функции лицензирования ветеринаров Госпродпотребслужбе

Соответствующее решение закреплено в постановлении Кабмина № 360 от 8 июня 2016 года, опубликованном на сайте правительства.

"Принятие постановления позволит упорядочить систему государственного регулирования процедуры осуществления лицензирования хозяйственной деятельности в сфере ветеринарной медицины. Напомним, что в связи с созданием Госпродпотребслужбы и началом выполнения ею своих функций и полномочий, Госветфитослужба Украины прекратила свою деятельность", - сказано в пояснительной записке к документу.

Справка УНИАН. Госпродпотребслужба начала работу в апреле 2016 года, спустя полтора года после принятия решения о ее создании. Ведомство взяло на себя функции, которые ранее выполняли Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба, Государственная инспекция по вопросам защиты прав потребителей и Государственная санитарно-эпидемиологическая служба, которые прекращают свою работу.

24 февраля 2016 года Кабинет министров назначил главой Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) бывшего заместителя главы Минагропрода Владимира Лапу.