Минздрав разрабатывает единую методику расчета стоимости медицинских услуг

В Минздраве Украины сформирована рабочая группа по вопросам утверждения единой методики расчета стоимости предоставления медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.

Соответствующий приказ №538 от 08.06.2016 обнародован на официальном сайте Минздрава. В ее состав вошли представители ведомства, специалисты структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных, Киевской городской государственной администрации, ряда государственных предприятий, учреждений и заведений, эксперты. Возглавляет группу заместитель Министра – руководитель аппарата – Роман Василишин. Читайте такжеЧиновникам Минздрава объяснили, что такое коррупция Результатом деятельности группы станет единая методика расчета стоимости медицинских услуг, что позволит учреждениям здравоохранения устанавливать экономически обоснованные тарифы, соблюдение государственной дисциплины цен и даст возможность местным органам исполнительной власти проводить расчет стоимости платных медицинских услуг в едином порядке.

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