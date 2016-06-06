Гройсман анонсировал презентацию изменений системы здравоохранения Украины

Об этом он заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Премьер поблагодарил Верховную Раду за принятие закона о лекарствах и анонсировал начало второго этапа реформы.

"Мы переходим ко второму этапу. Есть большие наработки и в правительстве, и в парламенте по изменениям в системе здравоохранения. Поэтому сейчас главный приоритет - изменить саму систему здравоохранения. Мы начинаем эту работу совместно с украинскими парламентариями. В ближайшее время мы презентуем ту систему, которая может быть адекватной сегодняшним условиям», - отметил Гройсман.