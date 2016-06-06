Гройсман анонсировал презентацию изменений системы здравоохранения Украины
11:14, 06 июня 2016Страна
2017
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал презентацию изменений системы здравоохранения как следующего этапа реформирования в этой отрасли.
Премьер поблагодарил Верховную Раду за принятие закона о лекарствах и анонсировал начало второго этапа реформы / Фото УНИАН
Об этом он заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook.
Премьер поблагодарил Верховную Раду за принятие закона о лекарствах и анонсировал начало второго этапа реформы.
"Мы переходим ко второму этапу. Есть большие наработки и в правительстве, и в парламенте по изменениям в системе здравоохранения. Поэтому сейчас главный приоритет - изменить саму систему здравоохранения. Мы начинаем эту работу совместно с украинскими парламентариями. В ближайшее время мы презентуем ту систему, которая может быть адекватной сегодняшним условиям», - отметил Гройсман.
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