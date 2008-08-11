На протяжении августа будут оздоровлены 700 детей с Винничины

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой ОГА.

Согласно сообщению, 2 августа 300 детей из зоны подтопления отправлены на оздоровление в Запорожскую область, а около 400 детей – примут лагеря Винницкой области.

В Запорожской области дети оздоравливаются в лагерях пгт Кирилловка и г. Бердянск, их сопровождают 20 взрослых - медицинские и педагогические работники.

По мере формирования групп дети из затопленных районов на протяжении августа отдохнут еще в четырех оздоровительных лагерях на территории Винницкой области – в Крыжопольском, Тывровском, Ямпольском районе и городе Винница.

Председатель Винницкой ОГА Александр ДОМБРОВСКИЙ поблагодарил за поддержку и помощь руководство Запорожской области.

В результате стихийного бедствия 23-28 июля в Винницкой области пострадали более 2 тысяч детей, в частности, 695 были эвакуированы из затопленных домов.

Как сообщал УНИАН, в результате стихийного бедствия в Винницкой области был подтоплен 31 населенный пункт, 1 тыс. 140 зданий (из них – 878 жилых домов), 1067 подвалов, 3091 приусадебный участок, 923 га сельхозугодий, были эвакуированы 4 тыс. 433 человека, из них 695 детей.