В ООН обеспокоены фактами насилия на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе, распространенном во время брифинга в Киеве помощника генерального секретаря ООН Ивана Шимоновича, который представлял 14-й доклад о ситуации с правами человека в Украине.

Отмечается, что сотрудники Управления ООН по правам человека зафиксировали несколько случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом.

«Большинство заявлений указывают на то, что угрозы изнасилованием и другими формами сексуального насилия используются как способ жестокого обращения и пыток в контексте незаконных и произвольных задержаний, как мужчин, так и женщин... Угрозы сексуальным насилием, телесными повреждениями или убийством родственников женского пола, или их задержание часто используются как средства для принуждения задержанных мужчин сознаться, отречься от своей собственности, или совершить другие действия, которых требуют нарушители, в качестве предпосылки их освобождения или безопасности», - отмечается в докладе.

В ООН отметили, что кроме того, безнаказанность продолжает быть ключевым признаком конфликта.

«Безнаказанность правоохранительных органов и органов безопасности за нарушения прав человека остается распространенной и часто объясняется сложностями, вызванными существующим вооруженным конфликтом. На территориях, контролируемых вооруженными группами, законность и порядок пришли в упадок, развиваются параллельные структуры», - сказано в докладе.