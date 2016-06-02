Госпитализация недееспособного лица без судебного контроля - неконституционна

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение Закона «О психиатрической помощи» о госпитализации недееспособного лица по просьбе или с согласия его опекуна по решению врача-психиатра без судебного контроля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, об этом говорится в резолютивной части решения от 1 июня по делу по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно конституционности отдельных положений части 1 статьи 13 Закона «О психиатрической помощи».

КС считает, что такая госпитализация по своей природе и последствиям является непропорциональным ограничением конституционного права недееспособного лица на свободу и личную неприкосновенность, поэтому она должна осуществляться с соблюдением конституционных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина, с учетом указанных международно-правовых стандартов, правовых позиций Конституционного суда и исключительно по решению суда согласно требованиям статьи 55 Основного Закона.

«Признать не отвечающими Конституции Украины (неконституционными) положения третьего предложения части первой статьи 13 Закона Украины „О психиатрической помощи“ от 22 февраля 2000 года № 1489–III с последующими изменениями во взаимосвязи с положением части второй этой статьи относительно госпитализации лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, в психиатрическое учреждение по просьбе или с согласия его опекуна по решению врача-психиатра без судебного контроля», - говорится в документе.

Читайте такжеКурение может способствовать развитию психического отклоненияКроме того, КС рекомендует Верховной Раде безотлагательно привести положения законодательства Украины в сфере предоставления психиатрической помощи в соответствие с этим решением.

Решение Конституционного суда является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.