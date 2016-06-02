В Украине - сезон высокой активности клещей: как уберечься

Укусы клещей могут стать причиной болезни Лайма (клещевой боррелиоз) или вирусного клещевого энцефалита. За четыре месяца нынешнего года уже зарегистрировано 140 случаев болезни Лайма, что превышает прошлогодние показатели почти на 24%.

Сезон активности иксодовых клещей начинается в марте, длится по ноябрь и имеет в течение года два выраженных пика активности – в апреле-мае и августе-сентябре.

Питаются клещи кровью людей и животных. Клещ присасывается в течение 15-20 минут, в это время выделяя анестезирующую жидкость, что делает укус практически безболезненным. Лишь впоследствии, как правило, через несколько часов возникает ощущение боли или дискомфорта в месте укуса. Клещ может удерживаться на теле человека или животного до 12 суток. Взрослых клещей, которые присосались, чаще всего замечают через 2-3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, сам клещ увеличивается в размерах. Также опасны маленькие клещи – почти прозрачные нимфы (половонезрелая стадия клеща), которые часто остаются незаметными для человека.

Будьте осторожными во время прогулок на природе, чтобы предупредить опасные заболевания, передающиеся через укусы клещей необходимо:

- одеваться в светлую однотонную одежду с длинными рукавами, плотно прилегающую к телу;

- освободить от сухой травы, ветвей, хвороста место для привалов, ночного сна на природе;

- во время прогулки осматривать себя и окружающих через 2 часа и обязательно дома. Особенно тщательно нужно обследовать участка тела, покрытые волосами.

- дома сразу сменить одежду, белье, тщательно их осмотреть, выстирать и выгладить. Не стоит оставлять эту одежду возле кровати или спать в ней. Вытряхивание одежды не избавляет от клещей.

- использовать средства, отпугивающие клещей – репелленты. Препараты следует наносить согласно инструкции.

Клещи присасываются к человеку не только во время пребывания на природе. Они могут поражать и через некоторое время после посещения зеленой зоны, если остались на одежде или вещах. Клещи могут попасть в жилище с букетами цветов, собаками, другими животными.

После укуса клеща необходимо следить за самочувствием и ежедневно измерять температуру тела в течение двух недель. В случае любых признаков заболевания: повышение температуры тела, покраснение, припухлости на коже в месте укуса обращаться к врачу-инфекционисту.

Если к телу человека все же присосался клещ, его нужно снять как можно быстрее. В каждом регионе круглосуточно работают травмпункты, где клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации относительно дальнейшего наблюдения.

Если же обратиться к врачу нет возможности, удаление клеща проводят самостоятельно: расшатывая клеща со стороны в сторону пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей человека, следует медленно удалить вместе с хоботком. После удаления клеща место присасывания смазать раствором йода, спиртом или одеколоном. Если видно, что хоботок остался в ранке, его удаляют стерильной иглой. После удаления следует тщательно вымыть руки с мылом.

Удаленного клеща необходимо поместить на кусок влажной марли во флакон, пробирку, другую чистую стеклянную посуду и плотно закрыть крышку. По направлению врача в лабораторной сети Госсанэпидслужбы проводятся лабораторные исследования клещей на наличие возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. Риск заражения болезнью Лайма инфекционного заболевания, переносчиками которого являются иксодовые клещи, зависит от длительности присасывания клеща. Если клещ был на теле менее суток – вероятность инфицирования довольно мала, однако после третьих суток приближается к 100%. Продолжительность инкубационного (скрытого) периода при болезни Лайма составляет от одной до 60 суток, чаще всего – 14 суток. Лабораторному исследованию подлежат только половозрелые, живые и неповрежденные клещи. Критерием отбора клещей для исследования является также количество крови в теле клеща.