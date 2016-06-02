Медициной в Украине займется еще одна структура: создан Центр общественного здоровья

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

«31 мая 2016 года Министерством здравоохранения Украины зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Государственное учреждение «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины», - говорится в сообщении.

Центр станет научно-практическим учреждением медицинского профиля, будет осуществлять функции по обеспечению сохранения и укрепления здоровья населения, проведению социально-гигиенического мониторинга заболеваний, эпидемиологического надзора и биологической безопасности, осуществления групповой и популяционной профилактики заболеваемости, борьбы с эпидемиями и стратегического управления по вопросам общественного здоровья.

В Минздраве отметили, что создание Центра общественного здоровья является одним из главных этапов внедрения комплексной реформы по усовершенствованию и оптимизации системы здравоохранения, что является частью имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой.

Деятельность Центра общественного здоровья должна обеспечить реализацию десяти основных оперативных функций общественного здравоохранения, среди которых: осуществление эпиднадзора и оценка состояния здоровья и благополучия населения, мониторинг и реагирование на опасности для здоровья, в том числе при чрезвычайных ситуациях, обеспечение стратегического руководства в интересах здоровья и благополучия в сфере здравоохранения.

«Указанное учреждение сформировано на основе изучения международного опыта, по образцу европейских и американских центров контроля и предупреждения заболеваемости»,- добавили в ведомстве.