Украинские репродуктологи начали лечить бесплодие с помощью метода "ребенок от трех родителей"

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН директор клиники Валерий Зукин, эта технология дает шанс родить здоровых детей женщинам с тяжелыми генетическими (митохондриальными) заболеваниями, которые приводят к инвалидности или несовместимы с жизнью.

"Впервые в Украине репродуктологам клиники "Надия" удалось достичь беременности благодаря пронуклеарному переносу ядер родителей в энуклеированную (лишенную собственного ядра) донорскую яйцеклетку, так называемому методу "ребенок от трех родителей". В митохондриях - 37 генов, мутации в которых являются причиной широкого спектра нарушений - от умственной отсталости до нервно-мышечных заболеваний», - отметил он.

По словам Зукина, технология пронуклеарного переноса ядер состоит в том, что яйцеклетки генетической матери (которая имеет митохондриальные заболевания) и здоровые яйцеклетки донора оплодотворяют спермой отца. После того, как ядра клеток начинают делиться, из одноклеточного эмбриона донора удаляют оплодотворенное донорское ядро клетки и перемещают на это место ядро генетических родителей ребенка.

Он подчеркнул, что технология также может применяться у пациентов с нарушениями раннего этапа развития эмбрионов.

«Именно к этой категории относится первая пациентка клиники, которой был осуществлен пронуклеарный перенос ядер. Этот метод позволяет иметь детей тем женщинам, которым природа мешает. Митохондриальные заболевания диагностируются только тогда, когда у женщины уже рождается ребенок с тяжелыми умственными недостатками, нервно-психическими расстройствами, определенными формами кардиомиопатии, нарушения зрения. Митохондриальными заболеваниями в Украине никто не занимается. Поэтому мы по всему миру ищем пациентов с митохондриальными заболеваниями», - сказал директор клиники.

Он сообщил, что клиника «Надия» сотрудничает с медицинскими центрами Франции, Израиля, США, где лечат тяжелобольных.

Научный директор клиники репродуктивной медицины "Надия" Ирина Судома заявляет, что эта методика также показана для женщин, у которых не развиваются эмбрионы, которые имеют неправильный хромосомный набор.

«Есть пары, эмбрионы которых имеют значительные хромосомные поломки, причиной которых являются, в частности, и митохондрии. Таким пациентам также показан данный метод. Мы сегодня пытаемся актуализировать в Украине проблему митохондриальных заболеваний, чтобы в таких семьях рождались дети», - сказала она.

По словам эмбриолога клиники репродуктивной медицины Павла Мазура, к воплощению в жизнь этого метода специалисты клиники шли два года.

«Это достаточно эффективный метод. Выход качественных эмбрионов очень хороший. В этом мы уникальны. Но пока у нас нет рожденного ребенка, мы не можем говорить об этом миру. Мы ждем и исследуем», - добавил эмбриолог.

*** Клиника репродуктивной медицины "Надия" была основана 10 лет назад. За это время благодаря клинике родились около 5 тысяч детей.