Нацбанк передал свое медицинское оборудование госпиталям Минобороны

Как сообщается на сайте НБУ, по решению правления регулятора передача медицинского оборудования, медикаментов и медицинских бланков проведена 30 и 31 мая.

«До начала трансформации Национальный банк имел в своей организационной структуре лечебно-оздоровительные комплексы для лечения сотрудников не только в центральном офисе в Киеве, но и в регионах. Как непрофильная и несвойственная центральным банкам функция, эти подразделения были ликвидированы в конце прошлого года. В то же время на балансе Национального банка остался внушительный перечень медицинского оборудования и медикаментов, которые не использовались по назначению», - пояснил руководитель департамента обеспечения деятельности НБУ Ярослав Ильницкий.

Также сообщается, что передача осуществлялась адресно. Так, центральный аппарат НБУ в Киеве передал медицинское оборудование в пользу Национального военно-медицинского клинического центра «ГВКГ» Министерства обороны, в Днепропетровской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях – в пользу военного госпиталя Минобороны, в Харьковской области – в пользу Военно-медицинского клинического центра Северного региона Министерства обороны.