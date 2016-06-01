За время военной агрессии на Донбассе погибли 68 детей и ранены 186 детей

За время военной агрессии на Донбассе погибли 68 детей и ранены 186.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании парламента.

Он напомнил, что традиционно в первый день лета в Украине отмечается День защиты детей.

Читайте такжеДети-переселенцы из Донбасса продолжают получать помощь психологов "Сегодня на линии разграничения, где гибнут украинские дети, этот вопрос для нас особенно актуальный", - сказал спикер.

Он отметил, что, по его данным, "за время военной агрессии в Донецкой и Луганской областях погибли 68 детей, ранены 186 детей".

Читайте такжеНовый закон упростит усыновление детей из ДонбассаПарубий подчеркнул, что в последнее время "российские беспилотники бросают взрывные устройства на украинскую территорию - погибают гражданские люди, в том числе дети".