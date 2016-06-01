ВР упростила порядок государственной регистрации лекарственных средств

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О лекарственных средствах" об упрощении государственной регистрации лекарственных средств"(регистрационный номер 4484).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом упрощен механизм проведения государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств, в том числе медицинских иммунобиологических препаратов, определенных статьей 2 Закона Украины "О лекарственных средствах", применение которых в Украине допускается только после такой регистрации.

Читайте такжеКабмин одобрил законопроект о снижении цен на лекарстваВ частности, законом сокращены сроки принятия решения Министерством здравоохранения (до 10 рабочих дней) о регистрации лекарственного средства и расширен перечень лекарственных средств, зарегистрированных компетентным органом Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или Европейского Союза как лекарственное средство, государственная регистрация которых осуществляется по упрощенной процедуре.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Виктор Шафранский отметил, что порядком предусмотрено упрощение регистрации лекарственных средств из стран “с эффективной регуляторной системой”.

По его словам, принятие данного закона позволит насытить украинский рынок “эффективными лекарственными средствами”, а также расширить права выбора их для пациента и приведет к снижению стоимости лекарственных средств для пациентов.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что с данным законопроектом “была целая детективная история”, который то появлялся, то исчезал”.

Он поручил Регламентному комитету выяснить, каким образом происходили манипуляции с изменением текста законопроекта при направлении его в ВР.

По его словам, текст законопроекта, который сегодня принят, меняет к лучшему ситуацию на рынке медикаментов.