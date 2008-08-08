Мнение о бессолевых диетах

Вполне возможно, что и эта статья вызовет массу негатива со стороны некоторых товарищей. Но, тем не менее, следует признать, что бессолевые диеты нельзя относить к разряду здорового питания, так как они способны создать для человека массу проблем. Причем, утверждение это доказано экспериментальным путем.

Известен тот факт, что реакции, происходящие в организме с участием поваренной соли реакции проходят на клеточном уровне, при работе, так называемого, калий-натриевого «насоса», баланс (равновесие), в его деятельности поддерживается специальными рецепторами клеточных мембран. При сбоях в этом механизме снижается приток в организм натрия, что заканчивается весьма плачевно.

Исследователи, при работе над этим вопросом, установили, что присутствует явная связь между дефицитом натрия и смертями у достаточно большого числа людей, которые состояли на учете в медицинских учреждениях.

За ними велось наблюдение в течение длительного периода времени, что составляет примерно двадцать лет. Изучение историй болезни этих людей показало, что те из них, кто предпочитал или придерживался низкосолевой или вовсе бессолевой диеты, составляли значительно больший процент от общего количества смертей, чем у тех, кто придерживался традиционного потребления соли.

Одной из причин этого явления ученые называют то, что низкосолевые диеты способствуют повышению концентрации в крови не очень хорошего изученного гормона ренина, который вызывает сужение и спазмы кровеносных сосудов, а это приводит к тромбообразованию, что, в свою очередь, в значительной мере повышает риск возникновения инфаркта.

Помимо этого, дефицит натрия отрицательно отражается на выработке инсулина, который «призван» следить за нормализацию концентрации сахара в крови, а также вызывает патологическое повышение активности нервных клеток и нервных окончаний.

Группа американских исследователей, занимавшихся изучением данного вопроса, даже обращалась в органы здравоохранения с требованием запретить пропаганду бессолевых диет.

Но, противники соли перешли в контратаку, и стали со своей стороны приводить аргументы, которые говорят о том, что при чрезмерном потреблении соли происходит повышение артериального давления, а ведь это традиционно считается предвестник развития инсультов и инфарктов.

Тем не менее, как в любом деле, так и в вопросах питания требуется соблюдать принцип «золотой середины». Ведь речь не идет о поглощении соли в невероятных количествах, а об элементарном соблюдении необходимых для организма, нормах.

Поэтому и предлагается не доводить дело до крайностей в погоне за снижением веса, используя при этом диеты, исключающие потребление соли вообще.

А вот в разумных пределах соль употреблять все же следует, так как необходимо поддерживать баланс натрия с калием и магнием.

www.gen.su