Риск возникновения опасных заболеваний среди животных в зоне бедствия минимальный

Риск возникновения опасных заболеваний среди животных в регионах, пострадавших от наводнения, минимизирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в Киеве председатель государственного комитета ветеринарной медицины Украины Григорий ИВАНОВ.

По словам Г.ИВАНОВА, ветеринарная служба проводит постоянную работу и мониторинг по недопущению распространения опасных заболеваний среди животных, а также заражения от животных людей. По его информации, на сегодня создана 201 рабочая группа, которая проводит обследование объектов в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях. По состоянию на 5 августа обследовано 64 683 двора, 169 ферм, 751 место захоронения трупов животных и 138 других объектов.

Дезинфекция проведена на 4 432 объектах общей площадью более 220 тысяч квадратных метров. Выявлено и утилизировано 60 трупов кошек и собак, 55 трупов крупного рогатого скота, 128 трупов мелкого рогатого скота, 4135 трупов свиней, более 72 тысяч трупов птицы, 2 126 трупов кроликов, 40 погибших пчелосемей.

По данным Г.ИВАНОВА, всего на территории пострадавших областей находятся 2 890 скотомогильников, как действующих, так и не действующих. По состоянию на 18 часов 3 августа в госкомитет ветеринарной медицины поступила информация из Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей о количестве подтопленных скотомогильников. Согласно данным, в Ивано-Франсковской области подтоплено 11 скотомогильников и в Черновицкой области – 8. Все они обследованы и взяты пробы почвы, проведена дезинфекция. Остаются подтопленными 3 скотомогильника во Львовской области. Кроме того, ветеринарная служба проводит обследование пастбищ на возможность выпаса скота.

Г.ИВАНОВ отметил, что ветеринарная служба пострадавших регионов полностью обеспечена необходимым количеством ветеринарных препаратов, в том числе и дезинфицирующих средств для проведения первоочередных мер.

Кроме того, по словам Г.ИВАНОВА, для приобретения вакцин и дезинфицирующих средств необходимо выделить из бюджета дополнительно 5,2 млн. грн., и комитет уже обратился с этой просьбой к Кабинету министров Украины.