Эпидемситуация в пострадавших от наводнения регионах стабильна

Эпидемическая ситуация во всех шести пострадавших от наводнения регионах управляема та стабильна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения сообщил и.о. первого заместителя министра - главного государственного санитарного врача Украины Анатолий ПОНОМАРЕНКО.

По его словам, приняты дополнительные меры, в частности подготовлены специализированные группы самых опытных специалистов-практиков. «Они будут работать в подтопленных районах вахтовым методом, оказывая пострадавшему населению медицинскую помощь», - сказал А.ПОНОМАРЕНКО.

Он также заметил, что в ближайшее время будет создана большая консультативная группа ученых-эпидемиологов, которые будут приезжать из Киева для оказания помощи.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Украины, председатель оперативного штаба Владимир ЮРЧЕНКО отметил, что ситуация по предоставлению медицинской помощи населению в пострадавших от наводнения регионах урегулирована.

«Министерством здравоохранения создан оперативный штаб по организации и координации медицинских мероприятий и служб относительно последствий наводнения в 6 областях Украины. С 23 июля по сегодняшний день развернуты оперативные штабы, задействованы оперативные планы по чрезвычайным ситуациям», - отметил он.

В.ЮРЧЕНКО заверил, что выделено свыше 45% резервных мест коечного фонда для госпитализации больных, которые вероятно будут требовать стационарной помощи из-за соматических или инфекционных болезней. “На сегодняшний день выявлено 2 тыс. 425 больных, из них 351 ребенок, госпитализировано за весь период 335 человек, из них 83 ребенка”, - сказал В.ЮРЧЕНКО.

В то же время директор Департамента развития медицинской помощи Мирослава ЖДАНОВА отметила, что 30-35% человек госпитализированы по социальным показателям. “Это пожилые одинокие люди, за которыми некому ухаживать”, - сказала она.

В.ЮРЧЕНКО опроверг информацию некоторых СМИ о том, что в зоне бедствия возросло количество инфарктов и инсультов. “Это неправда. Министерство готово предоставить достоверную информацию по этому поводу”, - заметил он.

В.ЮРЧЕНКО считает, что наибольшей проблемой в пострадавших от наводнения регионах является обеспечение водой. “Эта работа является чрезвычайно важной, поскольку в зоне бедствия все колодцы - подтоплены и нуждаются в соответствующих действиях от служб МЧС и Минздрава. Из-за того, что эта работа является поэтапной и требует определенного времени, сказать, когда эта работа будет завершена, сегодня никто не может”, – сообщил он.