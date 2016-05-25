Только 9 марок сливочного масла из 25 соответствуют стандартам качества

Только 9 торговых марок сливочного масла из 25 протестированных в лабораториях государственного предприятия «Укрметртестстандарт» в рамках исследования, проводимого общественной организацией «Общественный контроль защиты прав потребителей», соответствуют стандартам качества, остальные являются фальсификатом.

Об этом в ходе круглого стола сообщила заместитель главы правления упомянутой общественной организации Ольга Котехова.

«Мы отобрали 25 образцов масла, из них 16 оказались фальсификатом. Что имеется ввиду под словом фальсификат: мы видим упаковку, на которой написано «Масло», но, когда мы проводим исследование в «Укрметртестстандарт», мы получаем результат, что это «якобы масло» содержит в себе немолочные жиры», - сказала Котехова.

По ее словам, исследование проводилось с января по май текущего года. Образцы были отобраны в известных торговых сетях, которые работают по всей Украине, а также в региональных сетях в Полтавской, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Котехова отметила общую тенденцию к увеличению доли немолочных жиров в фальсификате.

«За два года нам попадались образцы с содержанием немолочных жиров 15-20%, максимум 50%, то сейчас цифры начинаются от 21% (и это самые порядочные производители) и дальше 50%, 78%, 98%, 100%», - сказала эксперт, отметив, что фальсифицированное масло в основном производят не очень известные предприятия.

Читайте такжеТреть пастеризованного молока в Украине не соответствует стандартам качестваОна подчеркнула, что, если производитель применяет при производстве своего продукта немолочный жир, но при этом классифицирует его как масло и не отображает на упаковке содержание такого запрещенного компонента, то в таком случае невозможно отследить, какое происхождение имеет этот немолочный жир и является ли он безопасным для употребления. Котехова предположила, что на завод такое сырье зачастую поступает нелегально.

При этом эксперт отметила, что 200 г произведенного из молока масла не могут стоить дешевле 23 грн, исходя из расчета, что только необходимые для производства такого количества масла 4,6 литра молока в среднем обходятся заводу в эту сумму.

Как сообщал УНИАН, в октябре Научно-исследовательский центр потребительских экспертиз «Тест» презентовал аналогичное исследование 11 марок сливочного масла, из которых фальсификатом оказались 7 образцов.