На оздоровление отправлено 6 тысяч детей из пострадавших регионов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, об этом сегодня на заседании правительства проинформировал министр Юрий ПАВЛЕНКО, докладывая о ходе оздоровление пострадавших детей.

По его словам, по состоянию на 9.00 6 августа уже 2 тыс. 875 детей из областей, пострадавших от наводнения, отправлены на оздоровление в южные области Украины. Еще 3 тыс. 114 детей отдыхают на территории областей в районах, не пострадавших от стихии.

По данным Минсесьи, в шести областях, пострадавших от стихийного бедствия, оздоровления требуют 13 тыс. 669 детей.

«Данные могут меняться с учетом детей, чьи родители пока не осмеливаются давать разрешение на оздоровление своих детей за пределами области», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр сообщил, что с сегодняшнего дня начинается оздоровление семей с детьми дошкольного возраста.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высоко оценила работу министерства и его структурных подразделений, отмечает пресс-служба Минсемьи.