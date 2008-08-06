Украина запретила ввоз животноводческой продукции из Намибии

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины ввел запрещение на ввоз животноводческой продукции из территории Республики Намибия. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

По информации пресс-службы, согласно с официальным сообщением Международного эпизоотического бюро (МЭБ), на территории Намибии зарегистрировано заболевание животных ящуром. Распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины с 5 августа запрещен ввоз в Украину из указанной территории восприимчивых к ящуру животных, а также продуктов и сырья из них.