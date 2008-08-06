Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» приобрел оборудование на 1 млн. грн. для клиники в Донецке

Благотворительным фондом «Развитие Украины» в рамках программы «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» приобретено и передано Донецкому областному клиническому территориальному медицинскому объединению (ДОКТМО) новейшее высокотехнологическое лабораторное оборудование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, 6 августа в диагностическом центре ДОКТМО состоится презентация оборудования, в составе которого - иммунохемилюминесцентный анализатор «Иммулайт 1000», автоматический биохимический анализатор «Олимпус AU-640», а также комплект оборудования для ПЦР Ротор-Джин-6000 на общую сумму свыше 1 млн. грн.

В Фонде отметили, что использование подобного оборудования позволит в значительной степени повысить качество проводимых исследований, а также сократить время проведения анализов.

Это первая закупка, осуществленная Фондом в рамках Программы. Цель - создание мощного диагностического потенциала на базе ДОКТМО. Для этого на последующих этапах планируется приобретение и введение в эксплуатацию первого в Донецкой области 64-срезового компьютерного томографа и одного из первых в Украине позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ), подчеркнули в Фонде.

Справка УНИАН. Программа «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний», инициированная президентом БФ «Развитие Украины» Ринатом АХМЕТОВЫМ, стартовала 10 июля 2008 г. В рамках этого проекта Фонд приобретет уникальное оборудование для борьбы с онкологическими заболеваниями, аналогов которому в Украине пока не существует. Общий бюджет проекта составляет 200 млн. грн.