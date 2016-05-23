США выделяют дополнительно более $ 28 млн на гуманитарную помощь Украине

Джексон отметила, что международное сообщество должно предпринять больше усилий для помощи тем украинцам, которые пострадали от конфликта на Донбассе.

"Существующая поддержка со стороны международного сообщества имеет решающее значение для поддержки Украины в ответ на этот кризис. Именно поэтому мы очень рады объявить, что Соединенные Штаты выделяют дополнительные более 28 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Таким образом, общая сумма гуманитарной помощи от США будет составлять более 112 миллионов долларов с начала этого кризиса», - подчеркнула Джексон.

По ее словам, «эта финансовая помощь поможет сотням тысяч уязвимых людей, и это (также) включает более чем 11 миллионов долларов от Госдепартамента США для поддержания деятельности международных организаций, которые оказывают очень необходимы медикаменты, одеяла, продукты питания и средства гигиены".

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В Посольстве США в Украине также сообщили, что объявленная сегодня сумма включает почти 17 млн долларов от Американского агентства по международному развитию (USAID), 12 млн из которых предоставлены Бюро USAID по обеспечению экстренной помощи зарубежным странам и будут направлены в ЮНИСЕФ, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, а также ряду международных неправительственных организаций, которые будут помогать перемещенным семьям с приютом, обеспечением водой и санитарными условиями, денежными выплатами, а также с небольшими проектами по занятости и заработку, и будут координировать гуманитарные дела и информацию о них, проинформировали в диппредставительстве США.

Отдельно 5 млн долл. - от Офиса USAID по предоставлению продовольствия ради мира – предоставляются Всемирной продовольственной программе ООН для того, чтобы удовлетворить насущные потребности в питании наиболее уязвимых групп населения среди внутренне перемещенных лиц, репатриантов и пострадавших от конфликтов, в частности семей, где кормильцами являются женщины, пожилых людей и инвалидов, говорится в сообщении.