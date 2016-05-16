Как уберечься от укуса клеща

Укусы клещей угрожают человеку такими болезнями, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой вирусный энцефалит и марсельская лихорадка. Первым проявлением болезни Лайма является покраснение на месте присасывания клеща, головная боль, затверделость мышц шеи, ломота во всем теле и вялость. Если не провести лечение на ранней стадии, болезнь может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, и даже к инвалидности. Риск заражения зависит от длительности присасывания клеща: на протяжении суток вероятность инфицирования довольно мала, а в конце третьих суток приближается к 100 %.

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Клещевой вирусный энцефалит начинается с головной боли, лихорадки, тошноты, рвоты, нарушения сна. При этом заболевании преимущественно поражается центральная нервная система, что может привести к инвалидности, а в отдельных случаях - к летальным последствиям. Вирус хранится в организме иксодового клеща, который нападает прямо с земли, кустов и высокой травы. Заразиться можно не только во время кровососания клеща, но также если случайно его раздавить или расчесать место укуса.

Чтобы избежать укусов клещей, специалисты советуют придерживаться таких правил:

1. Для прогулок на природе покрывайте голову головным убором и одевайте светлую однотонную одежду с длинными рукавами, плотно прилегающую к телу - чтобы легче было заметить клещей.

2. Каждые 2 часа прогулки осматривайте себя и своих спутников, чтобы обнаружить клещей. Повторите осмотр дома. Особенно тщательно обследуйте участки тела, покрытые волосами.

3. Место для привалов на природе освободите от сухой травы, ветвей, хвороста в радиусе 20-25 м.

4. Вернувшись домой, сразу смените и тщательно осмотрите одежду, постирайте и прогладьте его. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присосаться не только во время пребывания на природе, но и впоследствии, перекочевав из одежды.

5. Используйте для защиты от клещей специальные эффективные средства, чаще всего это аэрозоли, которые отпугивают клещей.

При обнаружении клеща на коже:

1. Немедленно обратиться в ближайший травмпункт. Если это невозможно, удалить его самостоятельно: смазать клеща маслом, медленно вытянуть вместе с хоботком, расшатывая его пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей человека.

2. После удаления клеща смазать ранку раствором йода или спиртом. Если хоботок остался, его удаляют стерильной иглой.

3. После удаления тщательно вымыть руки с мылом, а клеща сжечь.

4. В течение двух недель ежедневно измерять температуру тела, а в случае ее повышения или возникновения покраснения на коже – обратиться к врачу.