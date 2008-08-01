Где причины нарушения сна?

То, что сон жизненно необходим нашему организму - знает даже ребенок. У каждого из нас потребность во сне строго индивидуальна. И что интересно, что эта потребность устанавливается в возрасте десяти-двенадцати лет и остается практически неизменной до конца жизни.

Нарушения сна, которые еще называют инсономией, хоть и не считаются болезнью так таковой, но являются существенным симптомом, говорящим о том, что в нашем организме происходят какие-либо изменения.

Поэтому не стоит пытаться избавиться от бессонницы лишь при помощи снотворных препаратов. Необходимо выяснить ее истинную причину и устранить ее, а если это невозможно, то снизить ее влияние.

К основным причинам бессонницы можно отнести несколько.

Одной из них является бессонница по наследству. Если ею страдают ваши старшие родственники, то скорее всего и вам не миновать этой напасти.

Такая бессонница обусловлена особенностью строения нервной системы, ее можно скорректировать при помощи специальных препаратов, которые вам подберет врач-сомнолог.

Бессонница может возникнуть в связи со сменой привычной обстановки, когда происходит изменение факторов окружающей среды, например, при смене часового пояса, при смене места жительства, и даже при смене кровати.Такая бессонница, как правило, проходит через несколько дней, после того, как организм подстроится под новые условия.

Чтобы облегчить свое состояние можно принимать легкие успокоительные, настои из трав или же медитация.

Причиной нарушений сна может стать беспокойное состояние, чувство страха, тревоги, обиды, именно они порой не дают нам заснуть. Переживания возвращаются к вам снова и снова, появляется страх перед наступлением ночи.

Это проявления депрессивного состояния, поэтому помочь здесь может психотерапевт, он назначит необходимые антидепрессанты и научит вас, какими методами можно сопротивляться стрессам.

В нарушениях сна могут быть повинны и гормоны, в этом случае сон является поверхностным, прерывистым, возможны частые пробуждения, дрожание конечностей, ощущение тяжести в ногах, наблюдается быстрая утомляемость в сочетании с трудностями при засыпании.

В этом случае помочь сможет врач-эндокринолог.

Довольно часто проблемы со сном возникают из-за храпа, при котором происходит остановка дыхания, возникают непроизвольные подрагивания конечностей, все это не позволяет человеку заснуть или же периодически прерывает сон.

В этом случае следует заняться коррекцией веса, отказаться от вредных привычек, начать вести активный образ жизни, принимать витаминные комплексы и приучить себя отходить ко сну в одно и тоже время.

Как правило, такие меры являются действенными.

Если же вас мучают ночные приступы стенокардии, повышается давление, ощущается жар в лице, шум в ушах, немеют конечности, вы покрываетесь холодным потом, и все эти симптомы не дают вам заснуть, то в этом случае можно говорить о наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Обязательно обратитесь за помощью к кардиологу, который проведет обследование и назначит лечение, что и поможет вам решить проблемы с нарушением сна.

Бессонницу может вызвать и прием лекарств. Это могут антидепрессанты, психостимуляторы, лекарства, принимаемые гипертониками, антиаритмические средства, гормональные препараты, антибиотики, глазные капли.

Если у вас возникли нарушения сна, предположительно по этой причине, то вам нужно посоветоваться со своим лечащим врачом и произвести замену препаратов на их аналоги, которые не вызывают бессонницу.

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