Дешевые куриные окорочка могут привести к онкозаболеваниям

Дешевые мороженные куриные окорочка (около 13 грн./кг), которые после двухнедельного ожидания появились в продаже в Киеве и области, особым спросом не пользуются. Пока в столице их продают только несколько торговых сетей. Продавцы откровенно зазывают покупателей приобрести недорогую курятину: развешивают объявления, красиво раскладывают товар с соблазнительной ценой, приглашают (в основном пенсионеров) поучаствовать в «акции от Кабмина». Однако расходится товар вяло. В среду за четверть часа, которые мы провели в супермаркете у лотка с курятиной, подошло всего несколько человек, но купил только один.

Многие люди просто откровенно боятся этих окорочков. Ведь наши производители курятины много рассказывают о том, что импортное мясо — вредно для здоровья, выращивается на гормонах, чтоб быстрее росло и вообще непонятно какого возраста. Торговцы и Госкомрезерв говорят обратное.

Руководитель пресс-службы Госкомрезерва Елена Дронговская сообщила, что мясо, завезенное к нам из США, действительно выращено с использованием технологий ускоренного роста, однако это разрешено и украинскими стандартами. «Наши производители также работают по этим технологиям, — сказала Дронговская, — они признаны абсолютно нормальными и безопасными во всем мире. У нас есть все необходимые сертификаты качества, выданные специалистами ветеринарной медицины при растаможке».

В тоже время, независимые эксперты к технологиям ускоренного роста относятся осторожно. «Окорочка с гормонами вредны при частом употреблении по двум причинам, — говорит врач-диетолог Борис Скачко. — Первое — в них есть антибиотики, угнетающие иммунную систему, и второе — анаболические стероиды, способствующие росту мышечной массы. Если их есть регулярно, более двух в неделю, это может вызвать онкологические заболевания, у женщин — мастопатию, у мужчин — снижение потенции». Чтобы минимизировать вред, ножку надо отварить, бульон вылить, выбросить кожу и жир. Есть мясо лучше с вареными овощами, советует диетолог.

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