Военные медики активизируют в затопленных районах работу по защите от инфекций

Активизация работы по защите населения от инфекционных болезней в пострадавших от наводнения районах Западной Украины ожидается примерно через неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины полковник Валерий БАРКЕВИЧ.

По его словам, через неделю военные планируют активизировать проведение санитарно-эпидемиологической разведки в пострадавших от экологической катастрофы районах Западной Украины.

В.БАРКЕВИЧ объяснил, что необходимо дождаться спада уровня воды, откачать воду и очистить источники водоснабжения, провести их дезинфекцию и только после этого провести лабораторные анализы относительно бактериологической и санитарно-гигиенической пригодности воды к употреблению.

Вместе с этим главный государственный военный врач Минобороны отметил, что на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в пострадавших от наводнения районах является контролируемой.

Сейчас, как он отметил, здесь работают три передвижных медицинских лаборатории санитарно-эпидемиологической службы, и при необходимости военные готовы увеличить их количество до десяти.