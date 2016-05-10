С начала АТО психологическую помощь получили около 20 тысяч бойцов
13:51, 10 мая 2016Страна
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Более 4 тысячам бойцов АТО оказана психологическая помощь в 2016 году.
В зоне проведения АТО психологическую помощь в 2016 году предоставлено 4076 военнослужащим, с начала АТО – 19 712 лицам / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Олег Грунтковский сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, в зоне проведения АТО психологическую помощь в 2016 году предоставлено 4076 военнослужащим, с начала АТО – 19 712 лицам. Также Грунтковский добавил, что для оказания целевой психологической помощи военнослужащим заключены меморандумы о сотрудничестве с шестью общественными организациями, согласно с которым в войсках работают почти 400 психологов-волонтеров.
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