С начала АТО психологическую помощь получили около 20 тысяч бойцов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Олег Грунтковский сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, в зоне проведения АТО психологическую помощь в 2016 году предоставлено 4076 военнослужащим, с начала АТО – 19 712 лицам. Также Грунтковский добавил, что для оказания целевой психологической помощи военнослужащим заключены меморандумы о сотрудничестве с шестью общественными организациями, согласно с которым в войсках работают почти 400 психологов-волонтеров.