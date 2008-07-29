Жителям Западной Украины угрожает эпидемия инфекционных болезней

В результате паводка жизни и здоровью населения угрожает эпидемиологическое состояние на подтопленных территориях Западной Украины, в том числе и Львовщины, которые стали благоприятной средой для размножения и распространения возбудителей инфекционных болезней, в первую очередь, кишечных инфекций. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе главного управления здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

Эта группа инфекций включает десятки нозологических форм с разнообразными клиническими проявлениями. Общей для них является локализация возбудителя в разных органах пищеварительного тракта и, соответственно, поражения этих органов, выделения возбудителя из екскретами человека и доминирующий фекально-оральный механизм передачи. К этой группе относятся такие опасные заболевания как брюшной тиф, дизентерия, а также пищевые токсикоинфекции, в частности, сальмонеллез. Все эти заболевания возникают в результате употребления инфицированных пищевых продуктов или воды.

К кишечным инфекциям при определенных условиях восприимчивы все люди. К этим условиям следует отнести, вид и количество возбудителя, а также состояние человека (возраст, наличие поражений пищеварительного тракта, дизбактериоза и тому подобное). Например, известно, что дети раннего возраста являются самыми восприимчивыми к кишечным инфекциям из-за отсутствия сформированных морфо-функциональных механизмов защиты, а наличие патологии со стороны системы пищеварения является дополнительным фактором возникновения острой кишечной инфекции.

Возбудители кишечных инфекций, обычно, достаточно стойкие к разным влияниям окружающей среды. В пищевых продуктах они могут не только быть долгосохраняющимися, но и размножаться при комнатной температуре, особенно в молоке, мясном фарше, бульйоне, салатах, кондитерских изделиях с кремом.

Чтобы не заболеть нужно:

1. Употреблять лишь перекипяченные молоко и воду;

2. Воздерживаться от покупки пищевых продуктов, которые реализуются с нарушением холдових условий, особенно тех, которые не подлежат повторной тепловой обработке.

3. Использовать для мойки посуды, овощей и фруктов лишь перекипяченную воду.

4. В случае подтопления колодцев проводить откачивание воды, очистки воды и дезинфекцию.

5. Строго придерживаться правил личной гигиены.

Лечебно-профилактическими заведениями и государственной санитарно-эпидемиологической службой области реализуется план мероприятий главного управления здравоохранения из ликвидации следствий наводнения на территории Львовской области. Так, начато проведение подворных обходов на пострадавших территориях, в чрезвычайном режиме применяются дезинфекционные средства для обеззараживания питьевой воды децентрализованного водоснабжения, осуществляются дезинфекция выгребных ям, дворовых туалетов, навозохранилищ в зоне подтопления («Акватабс», хлорная известка) и тому подобное.

В Главном управлении здравоохранения Львовской облгосадминистрации работает "горячая" круглосуточная телефонная линия по вопросам предоставления медицинской помощи потерпевшим от наводнения. Тел. 276-45-92. Психологическая поддержка оказывается по телефону доверия 058 Благотворительного фонда "Ставропигион" и Украинского союза психотерапевтов.

Напомним, что длительные сильные дожди повлекли катастрофический подъем воды в бассейнах год Стрый и Днестр. В результате наводнения на Львовщине подтоплено 4 тысячи жилых домов, разрушено и повреждено 27 автомобильных мостов общего пользования, 12 мостов коммунальной собственности в пределах населенных пунктов, размыто дорожное полотно и повреженно значительное количество инженерных сооружений на 28 участках автомобильных дорог.

По данным областного штаба по ликвидации следствий чрезвычайной ситуации, состоянием на 12.00 28 июля в 2008 г. общее количество населенных пунктов в зоне затопления 138, среди них с отрезанным доступом к стационарным лечебно-профилактическим заведениям – 38. Количество жителей в зоне затопления – 54 386 лиц, осмотрено – 9 739 лиц, одно лицо госпитализированная с соматической патологией Повреженно 25 заведений здравоохранения, в частности, центральная районная больница – 1, городские больницы – 3, районные больницы – 2, врачебные амбулатории – 2, фельдшерско-акушерские пункты – 17.

На протяжении 28 июля на большинстве территорий западных областей Украины зафиксировано снижение уровня воды, за исключением повышения ее уровня на 4 см на реке Днестр в районе г. Галича Ивано-Франковской области.

galinfo.com.ua