ГСЧС передали отремонтированный медицинский самолет Ан-26

Как передает корреспондент УНИАН, церемония передачи самолета Ан-26 для нужд санитарной авиации ГСЧС состоялась сегодня на авиаремонтном заводе в Киеве.

Как заявил во время выступления председатель ГСЧС Николай Чечеткин, в этом году правительство выделило 62 млн грн на нужды ГСЧС, и это позволило профинансировать модернизацию самолета Ан-26.

“Была проведена модернизация самолета, капитальный ремонт всех узлов и агрегатов, а также установлено новейшее навигационное оборудование, что позволит осуществлять полеты за границу. Кроме того, на борту самолета установлено современное медицинское оборудование австрийского производства. Оно позволяет поддерживать жизненные функции пациента до прибытия в медицинское учреждение”, - сказал Чечеткин.

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Он отметил, что отремонтированный самолет постоянно будет дислоцироваться в авиаотряде ГСЧС в Нежине Черниговской области.

В то же время Чечеткин отметил, что для того чтобы полностью обеспечить потребности ГСЧС в санитарной авиации, необходимы минимум еще один вертолет и один самолет. На сегодняшний день в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям есть 3 единицы санитарной авиатехники, включая переданный сегодня самолетом Ан-26: два вертолета и самолет.