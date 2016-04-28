Минздрав должен принять активное участие в процессе децентрализации власти - Розенко

На этом акцентировал внимание вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время представления исполняющего обязанности министра здравоохранения Виктора Шафранского, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

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По его словам, результатом реформирования системы здравоохранения должно стать повышение доступности и качества медицинских услуг для украинцев. Реформа медицинской сферы на сегодняшний день включает много задач – от обеспечения бесперебойной поставки лекарств для больных, в том числе с онкологическими заболеваниями, до изменений в каждом местном фельдшерско-акушерском пункте.

«Сегодня сверхважно обеспечить усиление программ по охране здоровья на местных уровнях. В областных бюджетах и бюджете каждой территориальной общины финансирование медицинских и социальных программ должны занять главное место», - отметил Розенко.

Вице-премьер-министр также напомнил, что одна из основных задач, стоящих перед правительством и Минздравом, - это проведение прозрачных тендерных закупок.

«Все закупки Минздрава будут происходить через международные организации. Этот процесс уже начат, и возвращения к непрозрачным схемам закупок не будет», - заверил он.

Розенко также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит кандидатуру министра здравоохранения уже на ближайшей пленарной неделе.