Шафранский назначен и.о. министра здравоохранения

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Еще одна важная новость. Сегодня правительство назначил Виктора Шафранского исполняющим обязанности министра здравоохранения. Ждем от ВР назначения министра», - написал Розенко.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада назначила новый состав Кабмина Владимира Гройсмана. Должность министра здравоохранения осталась вакантной.