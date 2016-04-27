Шафранский назначен и.о. министра здравоохранения
15:44, 27 апреля 2016Страна
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Кабинет министров назначил заместителя председателя Минздрава Украины Виктора Шафранского исполняющим обязанности министра здравоохранения.
Виктор Шафранский / Фото УНИАН
Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко.
«Еще одна важная новость. Сегодня правительство назначил Виктора Шафранского исполняющим обязанности министра здравоохранения. Ждем от ВР назначения министра», - написал Розенко.
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Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада назначила новый состав Кабмина Владимира Гройсмана. Должность министра здравоохранения осталась вакантной.
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