В чем причина целлюлита и как с ним бороться

Причин появления целлюлита может быть несколько, это и нарушение лимфо- и кровообращения в капиллярах жирового слоя, и фиброз, когда наблюдается неправильно сформировавшаяся соединительная ткань. В результате, разросшиеся жировые клетки препятствуют нормальному кровообращению, а возникающая при этом коллагеновая сетка мешает выведению воды. Поэтому, как только вы заметили у себя первые проявления целлюлита, начинайте с ним бороться.

Ведь даже на ранней стадии он сам по себе является причиной собственного развития и усугубления. Но, нельзя говорить о том, что целлюлит представляет собой болезнь, так как наблюдается он практически у всех, только находится на разных стадиях своего развития.

Если не начать борьбу с ним на первой стадии, то недостаток кислорода в тканях приведет к развитию фиброза. Жировые клетки, заключены в соединительной ткани, как бы в мешочке. При этом начинается развитие отека, который нарушает лимфообращение.

Это приводит к образованию небольших бугорков, как только вы их заметили, это означает, что целлюлит уже перешел во вторую стадию. Если же вы опять пропустите момент и не предпримите никаких мер по его устранению, то бугорки начнут увеличиваться, образуя, так называемую, апельсиновую корку.

В такой ситуации речь идет уже о третьей стадии. В этом случае избавиться от нее при помощи лишь антицеллюлитного массажа не представляется возможным, так как потребуется принятие более радикальных мер по избавлению от этой напасти.

Здесь уже вам потребуется проведение комплексных мероприятий.

Если говорить о последней стадии целлюлита, то неверно сформированная фиброзная ткань и отеки могут оказывать негативное влияние на общее самочувствие, провоцировать набор лишнего веса.

Каждая женщина, рано или поздно, начинает замечать у себя признаки развития целлюлита. Наука, на протяжении многих лет, занимается поисками эффективного средства для борьбы с ним. В настоящее время косметология приблизилась к решению данной задачи, и предлагает ряд мер по устранению целлюлита.

Поэтому уже каждая женщина может рассчитывать на наличие у нее ровной, упругой и шелковистой кожи.

Что же мы желаем добиться, предпринимая попытки расстаться с целлюлитом?

Во-первых, сделать это как можно быстрее. Очень важное значение для каждой из нас имеет желание не нанести попутно вреда собственному здоровью. Наверняка, рассчитываем на длительный результат. Сами процедуры, которые мы проводим для борьбы с целлюлитом, должны быть, если не приятными, то уж, по крайней мере, безболезненными. Ну, и немаловажное значение имеет доступность в цене.

Всем этим требованиям отвечают новейшие разработки в области коррекции веса и мероприятий по избавлению от целлюлита. Речь здесь идет о криопроцедурах, антицеллюлитном массаже и различного вида обертываниях. Все эти предлагаемые мероприятия хорошо использовать в комплексе, в этом случае можно добиться максимального эффекта. Так что, не откладывайте борьбу с целлюлитом на длительный срок, а поспешите в салон красоты, где профессионалы помогут вам справиться с возникшей проблемой.

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