Специалисты обсудили влияние вредных привычек на здоровье

В ходе круглого стола специалисты затронули тему влияния электронных сигарет на организм курильщика. Учитывая растущую распространенность таких гаджетов для парения, специалисты Института кардиологии им. Стражеско решили провести исследование влияния электронных сигарет и систем нагрева табака на сердечно-сосудистую систему человека. По словам профессора Елены Кваши, медики намерены выяснить, стоит ли рекомендовать курильщикам переходить на такие альтернативы. При этом профессор считает, что продажа электронных сигарет должна регламентироваться.

Заместитель директора Института токсикологии имени Медведя, профессор Анатолий Подрушняк, отметил, что не менее важным является и определение влияния электронных систем доставки никотина (электронных сигарет) и систем нагрева табака не только на здоровье курильщика, но и на окружающую среду.

Среди других тем, обсужденных в ходе круглого стола, было и питание подрастающего поколения, которое коренным образом влияет на дальнейшее развитие и здоровье организма. «Уменьшение потребления соли до менее 5 граммов на дому, ограничения использования в продуктах сахара, трансжиров и насыщенных жиров - все это крайне важно внедрять в повседневную практику каждой семьи и пропагандировать через СМИ», - отметил президент Ассоциации диетологов Украины, Олег Швец.

Профессор Наталья Рынгач подчеркнула - сокращение численности молодежи в общей структуре населения влияет на снижение конкурентоспособности государства. Единственный путь из этой демографической пропасти - комплексная государственная политика по поддержанию и развитию общественного здоровья.