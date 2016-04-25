В Украине свыше 1,7 млн вынужденных переселенцев

"По состоянию на 25 апреля 2016 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 780 245 переселенцев или 1 448 265 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении министерства.

"806 444 семьи обратились за назначением пособия, 755 237 из них такая помощь назначена", - добавляют в Минсоцполитики.

Там также отмечают, что с начала года вынужденные переселенцы получили 1 164 797 тыс. грн помощи.