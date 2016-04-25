Кабмин разблокировал поставки в Украину лекарств для онкобольных - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в своем видеообращении на странице Facebook

«Кабмин разблокировал вопрос поставки лекарств для онкобольных, - сказал Гройсман, отметив, что поставки идут через международные организации.

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«Кроме того, принято решение, которое уничтожает монополию на рынке лекарств. Мы сможем поставлять лекарства из США и Европы без барьеров. Надеюсь, что этот вопрос будет решен и на уровне парламента», - сказал Гройсман, подчеркнув, что окончательную точку в вопросе импорта лекарств должна поставить именно Верховная Рада, приняв подготовленные правительством законопроекты.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 20 апреля, принял ряд необходимых решений для дерегуляции рынка лекарств с целью наполнения рынка и установления конкурентных цен на лекарства в Украине. В частности, было принято специальное постановления правительства - о дерегуляции рынка лекарств, а также представлен законопроект, открывающий доступ лекарствам, произведенным в США, в Канаде, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии на украинский рынок.

Присутствовавший на заседании первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что предлагаемые правительством изменения - это первый шаг на пути к дерегуляции рынка лекарств. И на этом этапе было предложено сократить срок экспертизы лекарственных препаратов до 20 дней, пересмотреть лимиты контрактов на лекарственные средства, которые находятся под контролем по трансфертному ценообразованию, исключить возможность организации параллельного импорта лекарств в Украину, а также пересмотреть требования к упаковке с возможностью использования оригинальной упаковки - на языке производителя.

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева отметил, что предложенные меры позволят значительно приблизиться к решению вопроса ценового аспекта на рынке лекарств, а также контроля качества лекарств, попадающих на рынок Украины.

Резюмируя дискуссию, премьер Гройсман предложил общественности включиться в обсуждение сложившейся на рынке лекарств ситуации и добавил, что необходимо инициировать расследование силами Антикоррупционного бюро в отношении предприятий - монополистов, а также госструктур, ответственных за функционирование рынка лекарств.