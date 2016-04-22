Гройсман заверяет, что проблема поставок онкопрепаратов стабилизирована

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время участия в мероприятиях по случаю поступления первой партии лекарств для онкобольных, закупленных в рамках проведения закупок лекарственных средств Министерством здравоохранения Украины через международные организации.

Читайте такжеНовая процедура закупки лекарств существенно экономит бюджетные средства - Минздрав

Гройсман подчеркнул, что одна из самых важных проблем в Украине - это наведение порядка в сфере госзакупок лекарств, а также вопросы обеспечения онкобольных, особенно детей.

"Мы решили два вопроса достаточно оперативно. С одной стороны, поработали с территориями, я благодарен главам ОГА, которые откликнулись очень оперативно на то, чтобы насущные потребности решить в областях. И сегодня такие запасы созданы буквально за неделю. И самое главное - нужно систематизировать работу как закупки лекарств, так и поставки, чтобы у нас не было никаких перебоев. И самое главное, чтобы мы покупали качественные лекарства и по реальной цене", - сказал премьер.

По его словам, необходимо несколько месяцев, чтобы выровнять поставки медпрепаратов, которые необходимы по территориям, но запас в областях уже создан, этого достаточно, чтобы ситуацию стабилизировать.

Гройсман сообщил, что введенная Министерством здравоохранения система обеспечила возможность закупки медицинских препаратов через международные организации, что дало 10-90% экономии на закупочных ценах. "210 миллионов до сегодняшнего дня оставались на теневых сделках и на искусственно завышенных ценах. Я убежден, что такого больше не будет", - подчеркнул он.

Кроме того, Гройсман отметил, что решение, которое приняло правительство на заседании 20 апреля, значительно расширит фармацевтический рынок, что положительно скажется на формировании цен на лекарства в Украине.

В частности, по его словам, правительство предусмотрело, что лекарства, которые были зарегистрированы и потребляются в ЕС, США, Канаде, Швейцарии, Японии и Австралии, будут допущены на рынок Украины без каких-либо проволочек. Согласно принятому решению, экспертиза предоставленных документов будет проходить в течение 20 дней. В случае, если уполномоченный орган не проведет экспертизу, это будет рассматриваться как молчаливое согласие, и сразу Минздрав будет обязан выдать препарату регистрацию в течение 10 дней. "Раньше этот вопрос решался годами", - отметил Гройсман.

"Это значительно расширит рынок, это даст возможность попасть на украинский рынок качественным препаратам, которые сертифицированы и используются на рынках указанных стран, и это будет положительно влиять на формирование цены медпрепаратов для украинцев", - подчеркнул он.

"Монополия из 5-6 фирм, которые стоят на границах и создавали препятствия тому, чтобы ввести нормальные лекарства для украинцев, будет разрушена", - подчеркнул премьер-министр.

Гройсман отметил, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта по этому вопросу - правительственный и от народных депутатов, и выразил надежду, что парламент примет решение для урегулирования проблемы.

"Для меня не имеет значения (какой законопроект примут). Мне нужно, чтобы лекарства были качественными, дешевыми, и чтобы они были на полках аптек. И чтобы люди могли иметь доступ к тому, чтобы их приобрести", - отметил глава правительства и подчеркнул, что эти вопросы были зарегулированы именно законодательством.

Премьер-министр поблагодарил международных партнеров и Минздрав, а также призвал обеспечить максимально быструю доставку лекарств на места.

"Самое главное, о 2017 годе мы будем думать уже в этом году. Для того, чтобы не допускать тех провалов, которые были. С другой стороны, мы понимаем, что противостояние тех, кто контролировал рынок, будет сумасшедшее. Но мы готовы", - добавил он.