Список украинских продуктов, которые провоцируют рак и диабет

Вчера Госпотребстандарт обнародовал сенсационные результаты проверки продуктов питания. На соответствие нормам качества тестировались молочные и кондитерские товары известных производителей. Итоги исследования спровоцировали настоящий скандал. Оказалось, львиная доля проверенных образцов не отвечают установленным стандартам. Производители, чтобы придать привлекательный вид и продлить срок хранения конфет, сырков и йогуртов, добавляют в них синтетические красители и консерванты. И все это в количестве, которое может спровоцировать диабет, импотенцию или даже рак. В свою очередь компании, продукцию которых публично забраковали, собираются отстаивать свою честь в судах. Они называют информацию Госпотребстандарта черным пиаром и происками конкурентов.

Отечественное законодательство лояльно относится ко многим вредным компонентам, которые встречаются во многих продуктах питания. В Украине так и не установлено никаких ограничений на их использование, в то время как страны ЕС уже давно ревностно контролируют, что и как едят их граждане.

Все экземпляры, которые исследовались, были закуплены в столичных супермаркетах, а также крупных рынках. Много вопросов у специалистов возникло к производителям йогуртов и шоколадных сырков. По результатам проверки, из 16 йогуртов только 3 отвечают всем нормам. Чтобы продлить срок хранения продукции, производители добавляют в их состав консерванты — бензойную (Е210) и сорбиновую (Е200) кислоты. Чтобы придать продукту презентабельный вид — синтетические красители.

«Производители либо вообще не проводят контроль тех компонентов, которые добавляют в продукцию, либо намеренно увеличивают количество консервантов, чтобы увеличить срок хранения. В молочных продуктах их быть не должно», — утверждает начальник научно-исследовательского центра испытаний продукции Владимир Семенович. К примеру, в йогурте «Лесная ягода» производства «Рейнфорд» были обнаружены два вида синтетических красителей и высокое количество консервантов, что делает молочный продукт скорее опасным для здоровья, нежели полезным. Высокая концентрация вредных веществ также в йогурте «Гурманика» производства «Ковельмолоко» и продукции «Молочного дома» (Павлоград).

Катастрофическая ситуация сложилась с глазированными сырками, потребителями которых чаще всего являются дети. Из проверенных образцов ни один не отвечает нормам. Более того, в молочной продукции часто можно встретить бактерии кишечной палочки. Вредные микроорганизмы были обнаружены в сырках «Гурманика» Львовского гормолзавода, в продукции компаний «Вимм-Билль-Данн» и «Кременчугский гормолзавод».

Ситуация с кондитерскими изделиями также удручающая. В 8 из 9 проверенных экземпляров конфет были обнаружены транс-изомеры. Украинское законодательство содержание этих веществ в сладостях не контролирует. Эксперты же говорят, что они способствуют возникновению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, особенно у детей. По словам Семеновича, у женщин, которые употребляют такие продукты, очень большой риск родить ребенка с диабетом. У мужчин — стать импотентами.

В пресс-службе Milk group (ТМ «Гурманика») заявляют, что при производстве их продукции ни один консервант не используется. «Служба контроля качества наших предприятий постоянно следит за соблюдением всех норм и стандартов при производстве молочных продуктов, учитываются температурные условия, практически исключено влияние человеческого фактора. Мы полностью уверены в качестве нашей продукции и ее соответствии всем нормам», — утверждает пресс-служба Milk group. И грозятся «разобраться» с «Укрметртестстандартом». «Мы хотим прояснить, каким образом тестировалась продукция, какие проводились анализы», — отмечают в пресс-службе.

В Харьковской бисквитной фабрике данные проверок (Госкомстандарт забраковал их вафли «Артек Сгущенное молоко») назвали черным пиаром со стороны конкурентов, в частности компании «Рошен». «Я считаю, что это дезинформация», — говорит Ольга Голик, заместитель генерального директора по производству фабрики. Она объясняет, что недавно производство вафель «Артек» наладила компания «Рошен», поэтому ей якобы выгодно подвинуть конкурентов. «Мы внесли во все договоры обязательное положение о предоставлении информации по транс-изомерам. У меня как у технолога есть вопросы, и мы намерены подавать в суд, поскольку это очень сомнительные результаты», — заявила Голик.

По словам Валентины Мартус, начальника отдела качества компании «Три медведя» (забраковано мороженое «Пломбир»), их предприятие использует при производстве только те ингредиенты, которые указаны на упаковке. «Самым сомнительным компонентом может быть молоко несобранное сгущенное, поскольку его нам поставляют. Не исключено, что 10% растительного жира, которые обнаружили в нашей продукции — это именно тот показатель. Мы решили, что проверим документы производителя, у которого закупили эту продукцию. Если будут выявлены какие-то нарушения, будем принимать меры», — говорит специалист.

delo.ua