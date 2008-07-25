Чем опасна внутриматочная спираль?

Внутриматочная спираль самое популярное средство контрацепции, известное еще со времен Древнего Египта. Современные ВМС делают из специальных пластиков, внутри они содержат добавки меди или серебра для защиты от вредных микробов. Спирали имеют форму петли, зонтика, семерки, буквы «Т» или «Ф». ВМС снижает активность сперматозоидов в матке или вызывает их гибель. Но если оплодотворение все же произошло, спираль помешает плодному яйцу прикрепиться к стенке матки.

Степень надежности ВМС составляет 92-98%. Самым частым осложнением от использования спирали является боль (из-за неправильного подбора размера ВМС), кровотечения, воспаления внутренних половых органов, дисбактериоз влагалища. Кроме того, увеличивается риск получить внематочную беременность.

Поэтому прежде чем начать пользоваться спиралью, необходимо провести обследование. Врач должен осмотреть пациентку на кресле, взять мазок для исключения различных инфекций, назначить анализ крови. Убедившись, что женщина здорова, доктор посоветует какую именно ВМС приобрести.

Вы приобрели ВМС в аптеке. Вам нужно прийти к врачу в последние дни менструаций, в этот период устанавливать спираль гораздо удобнее. ВМС вводят с помощью проводника, который напоминает длинный тонкий шприц без иглы, затем нажимают специальный поршень и спираль расправляет свои «плечи». После врач вынимает проводник, а ВМС остается внутри матки. В конце процедуры врач обрезает нити так, чтобы они находились на расстоянии двух сантиметров от наружного края матки.

После введение спирали, в течение 7-10 дней стоит немного поберечь себя: снизить физические нагрузки, отказаться от горячих ванн и секса. Следующий раз к доктору необходимо придти сразу после первой менструации, чтобы оценить положение спирали. Для того чтобы предупредить всевозможные осложнения, врача стоит посещать каждые шесть месяцев.

ВМС вводится сроком на 3-5 лет, после чего ее надо удалить и сделать небольшой перерыв. Если вы планируете беременность, отказаться от спирали можно в любой момент. Для женщин, которые еще не стали мамами, но планируют в будущем, увеличивается риск осложнений из-за использования ВМС.

В настоящее время появилась новая внутриматочная гормональная система, представляющая собой сочетание защиты от нежелательной беременности и гормонального лечения. Внешне она напоминает Т-образную спираль, в верхней части которой находится контейнер с женским гормоном прогестероном. Он равномерно выделяется в матку в течение 5 лет, тем самым обеспечивая тройную защиту от нежелательной беременности.

Благодаря действию гормона изменяется слизистая матки и яйцеклетка не может прикрепиться к ее стенке. Сперматозоиды становятся менее подвижными. Слизь шейки матки густеет, и это мешает им проникать в матку. Так же гормон оказывает лечебное свойство тем женщинам, у которых разрастается внутренний слой матки (эндометрий), кроме того, уменьшает количество крови во время менструаций и снимается болевые ощущения.

Но нужно помнить о том, что гормональная контрацепция не подходит курящим женщинам, которым уже исполнилось 35 лет, дамам с лишним весом, болезнями вен и нарушениями в работе печени.

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