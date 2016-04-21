Работа Минздрава в реформировании здравоохранения неудовлетворительна - нардепы

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 273 народных депутата из 340 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно постановлению, участники парламентских слушаний рекомендуют признать работу Министерства здравоохранения Украины по организационно-законодательному обеспечению реформирования сферы здравоохранения неудовлетворительной.

В то же время, парламент должен обеспечить первоочередное рассмотрение и принятие законопроектов, касающихся реформирования системы охраны здоровья в Украине, прежде всего принятия законов об автономии учреждений здравоохранения.

Кабмин должен, в частности, обеспечить безотлагательное утверждение в установленном порядке Концепции и Стратегии реформирования системы здравоохранения Украины, разработка которых предусмотрена п. 411 Плана мероприятий по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, на 2014-2017 годы, утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины от 17 сентября 2014 г. № 847-р, определив четкие принципы построения, управления и финансирования национальной системы здравоохранения (модель).

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Кроме того, правительство должно разработать и утвердить пошаговый план первоочередных мероприятий на 2016-2017 годы по созданию в Украине системы здравоохранения европейского качества, предусмотрев им создание центра реформ и региональных групп по ее внедрению и обеспечению организационно-методической поддержки, системы мониторинга реформирования сферы здравоохранения с учетом подходов риск-менеджмента, а также системы оценки эффективности, прозрачности, отчетности реформ.

Также речь идет об обеспечении разработки Стратегии реформирования системы государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий на следующие пять лет, предусмотрев необходимость электронизации закупок, их децентрализации и лишения Министерства здравоохранения Украины несвойственных ему функций по проведению закупок.

В то же время, местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления должны, в частности, принять меры по оптимизации сети заведений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь, в соответствии с потребностями населения в медицинской помощи различных видов и интенсивности.