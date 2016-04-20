Красный Крест предоставил гуманитарную помощь переселенцам на более 388 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель генерального секретаря Общества Красного Креста Валерий Серговский.

«В период с 2014 года по настоящее время гуманитарная помощь была оказана более 1 млн внутренне перемещенных лиц на общую сумму более 388 млн грн», - сказал Серговский.

По его словам, благодаря финансовой и материальной поддержке международных партнерских организаций Общество выполняет более 20 программ по оказанию помощи пострадавшим от вооруженного конфликта на востоке Украины, внутренне перемещенным лицам и ряду категорий населения во всех регионах Украины, в том числе жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Кроме того, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины Общество активизировало такие направления своей работы, как отряды быстрого реагирования, обучение основам первой помощи и безопасного доступа, помощь раненым, мобильные медицинские бригады.

За время работы на Майдане во время Революции Достоинства отряды быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины оказали помощь более 1,5 тыс. раненых.