Красный Крест предоставил гуманитарную помощь переселенцам на более 388 млн грн
Общество Красного Креста Украины предоставило гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам на сумму более 388 млн грн.
Общество Красного Креста Украины предоставило гуманитарную помощь внутренним переселенцам на сумму более 388 млн грн / dt.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель генерального секретаря Общества Красного Креста Валерий Серговский.
«В период с 2014 года по настоящее время гуманитарная помощь была оказана более 1 млн внутренне перемещенных лиц на общую сумму более 388 млн грн», - сказал Серговский.
По его словам, благодаря финансовой и материальной поддержке международных партнерских организаций Общество выполняет более 20 программ по оказанию помощи пострадавшим от вооруженного конфликта на востоке Украины, внутренне перемещенным лицам и ряду категорий населения во всех регионах Украины, в том числе жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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Кроме того, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины Общество активизировало такие направления своей работы, как отряды быстрого реагирования, обучение основам первой помощи и безопасного доступа, помощь раненым, мобильные медицинские бригады.
За время работы на Майдане во время Революции Достоинства отряды быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины оказали помощь более 1,5 тыс. раненых.