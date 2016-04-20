Кабмин намерен принять необходимые решения для дерегуляции рынка лекарств

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

Гройсман сказал, что речь идет о принятии специального постановления правительства, а также утверждении изменений в существующее законодательство.

«Первое задание правительства - нужно дерегулировать рынок (лекарств - УНИАН). Нужно дать возможность украинцам покупать качественные лекарства, которые производятся в Украине, США, в Канаде, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии. Лекарства, которые там сертифицированы и качественны, но которые исключительно по бюрократическим барьерам не могут попасть на украинский рынок. Сегодня мы должны решить эти вопросы», - сказал Гройсман.

Ранее в пресс-службе правительства отмечали, что проблема ценообразования на лекарства в Украине стала одной из первых тем правительственных совещаний, которые провел Гройсман в первые дни после назначения на должность премьер-министра.