Кабмин намерен принять необходимые решения для дерегуляции рынка лекарств
Кабинет министров Украины намерен на своем заседании в среду, 20 апреля, принять ряд необходимых решений для дерегуляции рынка лекарств с целью наполнения рынка и установления конкурентных цен на лекарства в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.
Гройсман сказал, что речь идет о принятии специального постановления правительства, а также утверждении изменений в существующее законодательство.
«Первое задание правительства - нужно дерегулировать рынок (лекарств - УНИАН). Нужно дать возможность украинцам покупать качественные лекарства, которые производятся в Украине, США, в Канаде, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии. Лекарства, которые там сертифицированы и качественны, но которые исключительно по бюрократическим барьерам не могут попасть на украинский рынок. Сегодня мы должны решить эти вопросы», - сказал Гройсман.
Ранее в пресс-службе правительства отмечали, что проблема ценообразования на лекарства в Украине стала одной из первых тем правительственных совещаний, которые провел Гройсман в первые дни после назначения на должность премьер-министра.