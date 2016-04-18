Литовская сторона заявляет о намерении принять на лечение 11 украинских военных
15:40, 18 апреля 2016Страна
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Что представители двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве, в ходе которого планируется усилить взаимодействие между оборонными ведомствами Украины и Литвы.
"Мы забираем с собой на реабилитацию 11 военных, которые были ранены в антитеррористической операции", - сказал Олекас / Фото: УНИАН
Литовская сторона заявляет о намерении принять на лечение 11 украинских военных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве на совместном брифинге с министром обороны Украины Степаном Полтораком заявил министр охраны края Литвы Юозас Олекас.
"Мы забираем с собой на реабилитацию 11 военных, которые были ранены в антитеррористической операции", - сказал Олекас.
Также отмечалось, что представители двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве, в ходе которого планируется усилить взаимодействие между оборонными ведомствами Украины и Литвы.
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