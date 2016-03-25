За рубежом проходят лечение 20 раненных бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир на брифинге в Киеве.

«20 раненных украинских военнослужащих проходят лечение за рубежом. Из них 14 - в Германии, 4 - в США, по одному - в Польше и Латвии», - сказала спикер.

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По ее словам, в учреждениях здравоохранения Минобороны на лечении и контроле находятся 65 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 1 военнослужащий других военных формирований, раненных в ходе АТО.

17 военнослужащих ВСУ проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях. Всего с начала года реабилитационное лечение прошли более 130 участников АТО.