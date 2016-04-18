Парламент призывают завтра рассмотреть законопроекты о медицине

Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк призывает парламент завтра рассмотреть законопроекты о медицине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Березюк сказал на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"Господин председатель, мы не можем откладывать больше наши медицинские законы. Эти законы должны быть проголосованы завтра", - отметил Березюк. Он добавил, что «умирают те, кто не должен умирать, потому что им не оказывается своевременная и качественная медицинская помощь из-за организационной проблемы, существующей на сегодняшний день в медицине».

Березюк также отметил необходимость на этой неделе принять закон о ВСК, а также "дать экономическое усиление" объединенным общинам. "Эти объединившиеся общины должны получить в собственность землю, которая находится за пределами территориальных общин. И этот закон должен быть немедленно принят", - отметил парламентарий.